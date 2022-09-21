Пожар вспыхнул в пошивочном цехе в Улан-Удэ В Улан-Удэ загорелся цех по пошиву чехлов для автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Крупный пожар произошел в здании цеха по пошиву чехлов для автомобилей в Улан-Удэ утром 21 сентября. По предварительным данным, огонь распространился на площадь до 200 квадратных метров, сообщает РЕН ТВ.

Заместитель начальника ГУ МЧС по государственной противопожарной службе Андрей Боркин рассказал изданию, что к моменту, когда пожарные прибыли на место, огонь перекинулся на кровлю. Пожару присвоили повышенный ранг.

Примерно в 08:30 поступило сообщение в центральный пункт пожарной связи о возгорании по улице Жердева, 12В. По прибытии к месту вызова было установлено, что происходит интенсивное горение в цехе по пошиву чехлов для автомобилей с переходом огня на кровлю здания, — подчеркнул он.

Боркин добавил, что на тушении пожара задействованы 35 человек личного состава, а также девять автоцистерн. Информации о пострадавших пока нет.

20 сентября в Сети появились кадры крупного пожара в поселке Шушары на складе под Санкт-Петербургом. Огонь охватил территорию в 1000 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 14 единиц техники и 56 человек личного состава МЧС.