Пожар на Новошахтинском нефтяном заводе в Ростовской области локализовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные локализовали пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Ростовской области, пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника Главного управления МЧС по региону. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 30 пожарных, задействованы 14 единиц специальной техники.

В 10.12 мск пожар локализован на 50 квадратных метрах, — заявил собеседник агентства.

Новошахтинский НПЗ находится в 10 километрах от украинской границы. Предприятие стало крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Согласно информации источника, по заводу, предположительно, был нанесен удар с беспилотника.

Утром 20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз», на которых в момент атаки работали 12 человек. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате обстрела трое человек были ранены, удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски остальных продолжаются при участии патрульных судов и авиации.