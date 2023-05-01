Пожар на месте схода вагонов в Брянской области ликвидирован

Пожар на месте схода грузового состава в Брянской области ликвидирован, сообщила пресс-служба РЖД. Сейчас на месте случившегося работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников.

В 12.30 пожар ликвидирован. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников, — говорится в сообщении.

Кроме того, эколаборатория Московской железной дороги и бригада «Экоспас» проведут мониторинг экологической обстановки и проведут ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

Губернатор Брянской области сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты по доставке пассажиров из Унечи на ж/д станцию Почеп. По его словам, к утру, сообщение на направлении «Унеча» будет восстановлено.

1 мая Богомаз сообщил, что на железнодорожных путях по направлению Унеча — Рассуха сработало неизвестное взрывное устройство, в результате чего сошел поезд, состоящий из 60 вагонов. По словам Богомаза, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации Mash, мощность взрывного устройства, которым подорвали железную дорогу, была не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Позднее в Сети появились первые кадры с места случившегося, которые свидетельствуют о том, что первым сошел с путей локомотив, а вслед за ним еще семь вагонов.