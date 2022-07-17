Появились первые кадры крушения вертолета на Камчатке

Фото: David Wall/Danita Delimont/Global Look Press

Вертолет Robinson R44

В Сети опубликованы первые кадры с места крушения вертолета «Робинсон» на Камчатке, которым управлял российский биатлонист Игорь Малиновский. На кадрых видны сгоревшие фрагменты крылатой машины, разбросанные по полю.

Спасатели ранее обнаружили сгоревшие обломки вертолета, который пропал с радаров 16 июля. Воздушное судно нашли в районе перевала Семячкова, примерно в 13 километрах от вулкана Узон. На месте крушения были обнаружены тела троих погибших — Малиновского и двоих пассажиров.

Telegram-канал «112» ранее сообщил, что жертвами авиакатастрофы стали бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зоя Кайгородова, а также директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, «Робинсон» выполнял частный маршрут, пассажиры заранее не регистрировались как туристы. Вертолет вылетел около полудня 16 июля и направлялся в село Мильково — там родился и учился в школе Малиновский.

Солодов также отметил, что в момент пропажи воздушного судна погодные условия были достаточно неблагоприятными: фиксировалась низкая облачность.