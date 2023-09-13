Появилась информация о судьбе пилотов Су-24, разбившегося под Волгоградом Mash: пилоты разбившегося под Волгоградом Су-24 могли погибнуть

Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительным данным, оба пилота бомбардировщика Су-24, который 12 сентября потерпел крушение в Волгоградской области, погибли. По данным канала, летчики не успели катапультироваться.

В момент аварии на борту Су-24 находились 46-летний командир Сергей А и 34-летний штурман Руслан А. Их поиски продолжаются.

О крушении Су-24 в Волгоградской области стало известно вечером 12 сентября. Тelegram-канал Baza сообщил, что самолет упал в Калачевском районе, в пяти километрах от хутора Лошки. Минобороны России подтвердило информацию о катастрофе. В ведомстве уточнили, что Су-24 выполнял плановый учебно-тренировочный полет, боекомплекта на борту не было.

В администрации Калачевского района сообщили, что в результате падения самолета жертв и разрушений на земле нет.

В середине августа в Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30. При этом погибли пилот и штурман. Самолет выполнял тренировочный полет без боекомплекта. Причиной катастрофы стала техническая неисправность.

В июле в Краснодарском крае при выполнении учебно-тренировочного полета разбился штурмовик Су-25. Самолет упал в Азовское море, пилот погиб.