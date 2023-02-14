Пострадавшим от тигра под Хабаровском предрекли уголовное преследование Юрист Хаминский: пострадавшие от тигра под Хабаровском могли на него охотиться

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Пострадавшие от нападения тигра под Хабаровском могли на него охотиться, сообщил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он отметил, что само обнаружение трупа погибшего насильственной смертью краснокнижного тигра может считаться поводом для возбуждения дела по ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча диких животных, занесенных в Красную книгу». Однако юрист отметил, что следствие, вероятно, придет к выводу, что стрелявший действовал в состоянии крайней необходимости, что не является преступлением.

Сотрудники правоохранительных органов могут провести следственный эксперимент, допросить свидетелей и назначить судебную экспертизу, объяснил эксперт.

Если в результате расследования будет сделан обоснованный вывод о невиновности участвующих в инциденте лиц — уголовное дело прекратят. Но причинение вреда здоровью охотника не исключает незаконную добычу диких животных. Следует выяснить, что делали охотники в тайге за сотни километров от обитаемых мест, имеется ли у них разрешение на охоту, является ли этот уголок тайги заповедником или особо охраняемой природной территорией с иным статусом, обнаружены ли в сторожке трупы других животных, — сказал Хаминский.

14 февраля стало известно, что в Хабаровском крае изголодавшийся тигр напал на охотников в таежной сторожке. Одного из них дикий зверь покусал, а после разорвал мужчине спину, сейчас за его жизнь борются врачи. Самого тигра застрелили при нападении.