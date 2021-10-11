Помощник президента Серышев может занять пост полпреда в Сибири

Помощник президента Анатолий Серышев может уйти в отставку в связи с рассмотрением его кандидатуры на должность полномочного представителя главы РФ в Сибирском федеральном округе. В частности, Серышеву могут поручить курировать мегапроект по строительству новых городов, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Как рассказали собеседники издания, Анатолия Серышева могут назначить полпредом в Сибири уже на этой неделе. Они не уточнили, с чем связано такое кадровое решение. По словам источников, одной из зон ответственности чиновника на новом посту может стать возведение в регионе новых городов. В Кремле отказались от комментариев по вопросу назначения.

Традиционно кадровые дела не обсуждаем, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Должность полномочного представителя президента в Сибири освободилась полгода назад, когда занимавший этот пост Сергей Меняйло был назначен врио главы Северной Осетии. В единый день голосования 19 сентября он официально стал руководителем региона.

56-летний уроженец Иркутской области Анатолий Серышев служил в органах госбезопасности с 1988 по 2016 год, последние шесть лет он руководил карельским управлением ФСБ, с 2016-го по 2018-й был замглавы Федеральной таможенной службы. Помощником президента Серышев стал в 2018 году. Он согласовывает назначения на руководящие должности в силовых структурах, кроме Министерства обороны, а также отвечает за награждения и присвоение званий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. Предложения по развитию Сибири планируют сформировать и направить на ознакомление президенту в течение осени. По мнению Шойгу, новые города привлекут в регион соотечественников из-за рубежа.