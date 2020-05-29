Пользователи Сети оценили «отремонтированную» ковром дорогу в Севастополе

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Пользователи группы «Автопартнёр. Крым. Севастополь. ДТП» в социальной сети «ВКонтакте» оценили «ремонт» одной из дорог в Севастополе с помощью ковра.

Помимо шуток про Алладина и Хоттабыча, прозвучало мнение, что ковёр создаёт уют, однако может вызвать опасную ситуацию на дороге, если пьяный человек заснёт на ковре, подумав, что уже находится дома.

Один из пользователей сделал предположение, что ковровое покрытие может прослужить дольше, чем асфальт. А ещё один участник группы предложил доделать дорогу совместными усилиями.

Как я понял, это за зданием почты на улице Меньшикова 84а. Буду проезжать из гаража, пару ковров прихвачу (доделаем ковровую дорогу вместе), — предложил местный житель в комментариях.

Также пользователи поделились фотографиями практики «ремонта» дорог коврами в других регионах России.

Ранее NEWS.ru писал об одном из таких случаев в Калужской области. Помощник главы дорожного хозяйства региона Руслан Битиев отметил, что депутаты пытаются найти дорогу, «отремонтированную» коврами, чтобы решить ситуацию. Он также отметил, что если участок дороги бесхозный, то ремонтировать его не будут.