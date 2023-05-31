Полиция нашла пропавшую в Турции тюменскую татуировщицу Пропавшую в Турции тюменскую татуировщицу нашли в больнице в Новосибирске

Фото: vk.com/lakrua

Татьяна Чистякова

Пропавшую в начале мая татуировщицу из Тюмени Татьяну Чистякову нашли, об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» ее сестра Евгения. Telegram-канал Ural Mash пишет, что девушка оказалась в Новосибирске — в аэропорту ее задержали полицейские, а после отправили в больницу.

Благодарю всех, кто понял мою боль, и отреагировал, только благодаря Вам Тианку нашли, — написала женщина.

По информации Ural Mash, женщина прилетела в Сибирь в гости к сестре, но сразу из терминала ее увезли силовики, не оповестив близких девушки. После этого тату-мастера отправили в больницу. У нее диагностирована депрессия, Чистякова сильно истощена и почти ни с кем не разговаривает.

В начале мая стало известно, что татуировщица поехала в Стамбул, чтобы доделать работу для иранского певца Амира, после чего перестала выходить на связь. Семья рассказала, что у девушки могла возникнуть амнезия на фоне сыроедения.

Родные женщины обратились в консульство Турции, подали заявление о пропаже в местную и российскую полицию, однако прийти к единой версии случившегося не удалось. При этом сестра девушки узнала от неофициальных источников, что родственница прибыла в РФ.

Ранее москвичка нашлась спустя три дня после свидания с мужчиной из Tinder. После исчезновения подруга подключила к поискам всех родственников, друзей и полицию. Оказалось, что девушка просто потеряла телефон во время свидания и отправилась на дачу к новому знакомому.