https://static.news.ru/photo/4623ee44-2eda-11ea-b295-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Свердловской области/vk.com

Силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.

Стражи порядка также выясняют обстоятельства преступления, передаёт официальный сайт СК РФ по Свердловской области.

Кроме того, органы Следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям (бездействию) должностных указанных органов также будет дана объективная правовая оценка, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 19 ноября в одной из школ на территории Сыктывкара произошло ЧП. В учебное заведение проник педофил, который представился родителем. Затем преступник подкараулил в раздевалке 12-летнюю девочку и под видом врача изнасиловал её.

Преступник попросил ребёнка раздеться, аргументировав свои слова «проведением медицинского осмотра». После этого произошло надругательство.