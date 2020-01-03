Силовики ищут мужчину, который приставал к девочке в Екатеринбурге, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых. Полицейские опрашивают возможных свидетелей происшествия и пытаются установить личность подозреваемого.
Стражи порядка также выясняют обстоятельства преступления,
Кроме того, органы Следственного комитета намерены установить, предпринимались ли ранее какие-либо меры со стороны органов системы профилактики, и, при наличии оснований, действиям (бездействию) должностных указанных органов также будет дана объективная правовая оценка, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 19 ноября в одной из школ на территории Сыктывкара произошло ЧП. В учебное заведение проник педофил, который представился родителем. Затем преступник подкараулил в раздевалке 12-летнюю девочку и под видом врача изнасиловал её.
Преступник попросил ребёнка раздеться, аргументировав свои слова «проведением медицинского осмотра». После этого произошло надругательство.
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