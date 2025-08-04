Сотрудница «Газпрома» погибла при трагических обстоятельствах в Дагестане Погибшая в Дербенте туристка была сотрудницей «Газпрома»

Туристкой, скончавшейся в Дербенте из-за падения ветки, оказалась жительница Йошкар-Олы, которая работала в «Газпроме», сообщает Telegram-канал газовых предприятий Марий Эл. 37-летняя Елена Краснова занимала должность секретаря руководителя производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании — такой она останется в памяти коллег. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой дорогого человека. Искренне разделяем вашу боль. Для нашего коллектива это большая потеря, — говорится в заявлении предприятия.

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале после смерти туристки выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. По словам градоначальника, инцидент произошел из-за сильного ветра, который бушевал в тот день в городе. Помимо погибшей, в происшествии пострадали еще две женщины — жительницы Москвы. Пашабеков заверил, что в районе Джума-мечети, где случилось ЧП, будет проведена тщательная проверка всех зеленых насаждений.

До этого в Кисловодске завершились спасательные операции после обвала скальной породы на территории санатория «Москва». Как сообщил мэр Евгений Моисеев, к счастью, под завалами не было обнаружено пострадавших.