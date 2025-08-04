Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 16:19

Сотрудница «Газпрома» погибла при трагических обстоятельствах в Дагестане

Погибшая в Дербенте туристка была сотрудницей «Газпрома»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристкой, скончавшейся в Дербенте из-за падения ветки, оказалась жительница Йошкар-Олы, которая работала в «Газпроме», сообщает Telegram-канал газовых предприятий Марий Эл. 37-летняя Елена Краснова занимала должность секретаря руководителя производственного участка ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола».

Открытая, добрая, чуткая, всегда активная, отзывчивая и приветливая, поддерживающая все инициативы компании — такой она останется в памяти коллег. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой дорогого человека. Искренне разделяем вашу боль. Для нашего коллектива это большая потеря, — говорится в заявлении предприятия.

Мэр Дербента Ханлар Пашабеков в своем Telegram-канале после смерти туристки выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей. По словам градоначальника, инцидент произошел из-за сильного ветра, который бушевал в тот день в городе. Помимо погибшей, в происшествии пострадали еще две женщины — жительницы Москвы. Пашабеков заверил, что в районе Джума-мечети, где случилось ЧП, будет проведена тщательная проверка всех зеленых насаждений.

До этого в Кисловодске завершились спасательные операции после обвала скальной породы на территории санатория «Москва». Как сообщил мэр Евгений Моисеев, к счастью, под завалами не было обнаружено пострадавших.

Дербент
Дагестан
смерти
Газпром
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Женщины устроили погоню за извращенцем в колготках
Российскому алкогиганту предложили перейти на торговлю хлебом
«Все свелось к политическому шоу»: Захарова о диалоге стран ОБСЕ
США предрекли экономические риски из-за инвестирования в ИИ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.