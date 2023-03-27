«Подошел сзади и выстрелил»: участника СВО обвинили в убийстве сослуживца «Коммерсант»: участника СВО арестовали по обвинению в убийстве сослуживца

Фото: shutterstock.com

Ростовский гарнизонный военный суд продлил на месяц арест участника СВО Зайнди Такаева, которого обвиняют в убийстве сослуживца Магомеда Шахбанова в поселке Первомайск, сообщает «Коммерсант». Следствие назвало мотивом расправы внезапную личную неприязнь.

Сторона обвинения утверждает, что Шахбанова убили выстрелом в голову, когда он сидел с местными девушками и еще тремя сослуживцами на улице. Экспертиза показала, что выстрел был произведен с большого расстояния, отмечает издание.

Зайнди встал из-за стола, подошел к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову, — сообщила свидетельница.

При этом адвокат обвиняемого рассказал, что следствие не смогло сформулировать мотив убийства. По словам правозащитника, версия личной неприязни опровергается словами сослуживцев, которые утверждают, что мужчины относились друг к другу уважительно и у них не было причин враждовать. Кроме того, обвиняемый заявил, что в момент нападения у него не было пистолета, который считается орудием убийства. Саму пулю, убившую Шахбанова, так и не нашли. Адвокат Такаева Алла Ахметова полагает, что свидетельницы, на показаниях которых строится обвинение, могли оговорить обвиняемого.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что 38-летний мобилизованный угрожал взорвать гранату в военкомате в Домодедово. По информации канала, его призвали в октябре прошлого года. Минобороны России информацию не комментировало.