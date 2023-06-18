В Воронежской области автомобиль без водителя переехал женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежской области автомобиль без водителя и пассажиров внутри переехал женщину и укатился в водоем, сообщается в Telegram-канале регионального МВД. Владелец авто забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз, в результате чего Chevrolet Klan двинулся с места. 36-летняя пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали.

41-летний водитель автомобиля Chevrolet Klan не принял меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, в результате чего припаркованный вблизи водоема автомобиль покатился и совершил наезд на 36-летнюю жительницу областного центра, после чего съехал в водоем, — говорится в сообщении.

На северо-западе Москвы водитель дважды случайно переехал упавшую пенсионерку. Видео ЧП опубликовал столичный дептранс. Пожилая женщина потеряла равновесие около подъезда жилого дома, упала и не могла встать. В это время с придомовой парковки выезжал автомобиль. Водитель не заметил женщину и проехал прямо по ней, после чего сдал назад. О состоянии пострадавшей неизвестно.

8 апреля троллейбус совершил наезд на актрису дубляжа Елену Шульман в Санкт-Петербурге. Женщина разговаривала по телефону и не заметила приближающийся транспорт. Водитель не успел вовремя остановиться.