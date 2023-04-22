В Москве водитель дважды переехал упавшую пенсионерку и попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-западе Москвы водитель дважды случайно переехал упавшую пенсионерку. Видео ЧП опубликовал столичный дептранс в Telegram. Пожилая женщина потеряла равновесие около подъезда жилого дома, упала и не могла встать. В это время с придомовой парковки выезжал автомобиль. Водитель не заметил женщину и проехал прямо по ней, после чего сдал назад. О состоянии пострадавшей пока не сообщается.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в Дептрансе.

11 апреля на внутренней стороне 32-го км МКАД в Москве легковой автомобиль врезался в грузовик, остановившийся посередине дороги. В результате удара грузовик откинуло вперед, он сбил своего водителя, стоявшего у капота, и проехал по нему.

8 апреля троллейбус совершил наезд на актрису дубляжа Елену Шульман в Санкт-Петербурге. Женщина разговаривала по телефону и не заметила приближающийся транспорт. Водитель не успел вовремя остановиться.

Шульман была доставлена в больницу с открытым переломом таза, травмой груди и живота, а также с переломом левого бедра. На следующий день она скончалась от полученных травм.