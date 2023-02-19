Под Владивостоком тигр расправился с двумя сторожевыми псами возле детсада В Приморье тигр убил двух сторожевых псов, одного из которых утащил в лес и съел

В ночь на 19 февраля в селе Мая Веденка Приморского края тигр убил двух сторожевых псов на частном подворье, сообщает Telegram-канал «ОПС-медиа». Одного пса агрессивная кошка задушила, а второго утащила в лес и съела. На фото с места происшествия видно, что погибший во дворе пес — крупной породы алабай.

Местные жители отмечают, что местность, в которой дикое животное совершило нападение — достаточно людная. Поодаль от него находится детский сад.

Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что в регионе поймали второго амурского тигра, поедавшего бездомных собак. Отловили молодую тигрицу, забравшуюся в собачий вольер. Животное отправят в центр реабилитации, а через несколько дней отпустят на волю. В январе другой тигр также загрыз собаку в селе Найхин у здания детского дома.

В конце января на окраине Рязани из частного дома сбежал тигр. Кадры с лежащим в кустах животным опубликовали очевидцы в соцсетях. Предположительно, снятый на видео хищник — это тигрица Матильда, которая уже 2,5 года проживает в доме местного жителя и содержится вне клетки.