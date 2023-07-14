Под Туапсе обнаружено тело подростка, погибшего при наводнении

Тело пропавшего при наводнении в Туапсе 15-летнего подростка обнаружено на берегу моря, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю. Таким образом, по сообщению ведомства, общее число жертв подтоплений в Туапсинском районе выросло до пяти.

Пропавшего при подтоплениях на Кубани подростка нашли погибшим, число жертв возросло до пяти человек, сообщило СУ СК, — пишет ТАСС.

Поиски еще одной пропавшей — 23-летней девушки — продолжаются.

Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что жертвами подтоплений в Туапсинском районе стали четыре человека, в том числе 67-летний охранник сельхозпредприятия «Новомихайловское». Тело мужчины в автомобиле «Нива» обнаружил его напарник. По предварительным данным, погибший утонул, пытаясь перебраться через реку вброд. Кроме того, на берегу моря в поселке Тюменский обнаружили тело 19-летней девушки, которая находилась в разрушенном потоками воды частном домовладении.

С вечера 11 июля в регионе выпало более 280 мм осадков, это три месячные нормы. К ликвидации последствий стихийного бедствия привлекли 300 человек и 50 единиц техники. Власти проводят подворовые обходы для обследования пострадавших зданий, оценки ущерба и оперативной выплаты компенсаций.