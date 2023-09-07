Под Саратовом школьник пострадал после падения на него оконной рамы в школе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В школе райцентра Степное Саратовской области перед уроками упала оконная рама, из-за чего пострадал ученик второго класса, сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры. Ведомство проводит проверку по факту травмирования ребенка.

По предварительным данным, 7 сентября 2023 года перед первым уроком в МБОУ СОШ № 1 рабочего поселка Степное учащийся второго класса находился в корпусе начальной школы. При выходе из туалета на ребенка упала оконная рама. Пострадавший направлен в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее ученик одной из школ станицы Новомышастовской Краснодарского края выпал из окна учебного заведения, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, мальчик был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Известно, что за день до инцидента у ребенка был конфликт с бабушкой, отобравшей у него мобильный телефон.

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