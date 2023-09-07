В Краснодарском крае семиклассник выпал из окна школы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученик одной из школ станицы Новомышастовской Краснодарского края выпал из окна учебного заведения, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, мальчик был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Известно, что за день до инцидента у ребенка был конфликт с бабушкой, отобравшей у него мобильный телефон.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 5 сентября. Ребенок выпал с третьего этажа перед первым уроком. В ходе обследования у него диагностированы переломы позвоночника и ребер, а также закрытая черепно-мозговая травма. В настоящее время пострадавший находится в Детской краевой больнице Краснодара. Прокуратура района проводит проверку, сотрудники посетят дом мальчика и изучат условия проживания его семьи.

Как сообщалось ранее, тринадцать учащихся школы № 608 Кировского района Санкт-Петербурга попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции после обеда в школьной столовой. Трое из них находятся в реанимации. Специалисты городского управления Роспотребнадзора проводят проверку по факту случившегося, в настоящее время эксперты проводят лабораторные исследования. Отмечается, что питанием в школе занимается АО «Комбинат питания «Кировский».