«Пиариться не собираюсь»: мать пропавшей рязанки посетит шоу Малахова Мать пропавшей в Рязани Логуновой заключила контракт с шоу Андрея Малахова

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Андрей Малахов

Наталия Кошелева, мать пропавшей рязанки Елены Логуновой, заключила контракт с продюсерами шоу Андрея Малахова, о чем она объявила на личной странице в соцсети. По словам женщины, сам телеведущий и канал «Россия-1» первыми откликнулись на ее беду и осветили тему исчезновения девушки. Она также подчеркнула, что делает это не ради самопиара, пишет «МК в Рязани».

По другим каналам и передачам пиариться или зарабатывать деньги я не ходила и не собираюсь этого делать, моя цель найти дочь, — сообщила Кошелева.

Мать Логуновой отметила, что информация о том, что она давала интервью другим телеканалам — ложь и попросила на нее не ссылаться.

26-летняя Елена Логунова пропала в Рязани год назад. Ее искал весь город, но результатов это не принесло. Адвокат девушки неоднократно просил следствие допросить ее мужа Александра Логунова в качестве подозреваемого. 30 августа матери пропавшей сообщили о том, что Логунов задержан по подозрению в убийстве ее дочери.

31 августа было заявлено, что тело Логуновой не было найдено. Информацию подтвердил Иван Беззубцев, адвокат ее мужа. Однако в СМИ ранее появлялась информация, что полиция обнаружила тело девушки.