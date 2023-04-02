Петербурженка получила в посылке вместо мясорубки пистолет SHOT: полиция ищет продавца, который выслал покупательнице пистолет вместо мясорубки

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Пистолет Макарова

В Санкт-Петербурге местная жительница обратилась в полицию после того, как в посылке ей вместо заказанной мясорубки пришел боевой пистолет, сообщает Telegram-канал SHOT. Сотрудники МВД, изучившие содержимое посылки, сделали вывод, что вместо кухонной утвари женщине пришел пистолет Макарова с семью патронами.

Полиция ищет продавца, которые перепутал товары. Мясорубка стоила 3000 рублей, также женщина потратила 49 рублей на доставку.

«Фонтанка» уточняет, что изъятый у женщины пистолет оказался списанным, но, согласно заключению эксперта, пригодным к стрельбе. Из семи патронов пригодны к использованию четыре.

В феврале сообщалось о подрыве посылки с самодельным взрывным устройством в руках у жительницы московского города Троицка. Девушка обнаружила коробку со своим именем на лавке возле дома. При поднятии крышки произошел взрыв. Позже медики констатировали у пострадавшей термические ожоги лица и левой кисти. Позже был задержан молодой человек, который долгое время преследовал девушку, пытаясь добиться ее расположения.