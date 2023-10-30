Петербуржец попытался продать гранату сотрудникам ветклиники

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Житель Санкт-Петербурга предложил сотрудникам ветеринарной клиники на улице Дыбенко купить у него гранату, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала пытался продать гель для спины. После отказа сотрудницы он достал предмет, похожий на боевую гранату Ф-1. Позднее выяснилось, что в руках у него был муляж.

Инцидент произошел вечером 29 октября. Нетрезвый мужчина предложил ветеринарам купить гель за 50 рублей, однако получил отказ. После того как он достал гранату, сотрудница клиники нажала на тревожную кнопку. Сам посетитель вежливо попрощался, после чего вышел на улицу. Там он был задержан сотрудниками отдела вневедомственной охраны Росгвардии.

В пресс-службе Росгвардии объяснили, что задержанным оказался ранее судимый 37-летний мужчина. Взрывотехники установили, что он держал в руках муляж гранаты, не представляющий опасности для окружающих. Он был изъят для дальнейшей утилизации.

Как сообщалось ранее, в Славянске-на-Кубани ребенок лишился двух пальцев на руках после того, как решил поиграть с запалом от гранаты в огороде. Владельцем запала оказался отец мальчика, который получил его от побывавшего в Чечне брата. Мужчину приговорили к шести годам тюрьмы.