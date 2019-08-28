https://static.news.ru/photo/ef4faaec-c9a6-11e9-a3fa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Кабинет Владимира Путина в Смольном (Санкт-Петербург) почти не претерпел изменений со времён работы в нём политика. Над столом до сих пор висит гравюра, изображающая Петра I. В приёмной можно найти Сертификат Дома Финляндии. Документ подписан Путиным и премьер-министром Суоми, рассказал глава комитета по внешним связям Северной столицы Евгений Григорьев.

Эту же должность в 90-х занимал действующий президент страны и выполнял немалый объём работы. Он имел широкие полномочия: право подписывать или приостанавливать внешнеторговые соглашения и международные контракты.

Ведомство в 2016 году отметило 25 лет с момента создания. В нём по-прежнему работают семь человек, начинавших свою карьеру в Смольном вместе с Путиным, пишет « ПолитЭксперт ».

Ранее News.ru сообщал, что глава РФ на встрече с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным напомнил о важности постоянного диалога с жителями региона. Бабушкин, в свою очередь, рассказал, что объездил все районы губернии и активно общался с населением.