Пассажиров затонувшего в Татарстане теплохода спасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Пассажиров прогулочного теплохода, потерпевшего крушение на реке Волге вблизи Аракчино в Татарстане, оперативно эвакуировали на катерах и лодках, сообщили в Центральном МСУТ СК России. Всего были спасены 34 человека.

Сообщается, что пассажиры доставлены на берег. Медики заключили, что все они здоровы и не получили никаких травм в результате инцидента.

По факту происшествия в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Волге погиб мужчина, стоявший у штурвала катера. Он не справился с управлением лодкой и столкнулся с баржей.