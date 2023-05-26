Поездка на самокате закончилась для петербуржца ожогом ягодиц Петербуржца госпитализировали с ожогом 20% тела после возгорания самоката во время движения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение с термическим поражением 20% кожи после взрыва самоката, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент попал на запись камер внешнего видеонаблюдения. На видео видно, как во время движения задняя часть самоката резко начинает искриться, а после вспыхивает пламенем.

Известно, что у мужчина поражены кожный покров задней поверхности бедер и поясницы. По данным «Невских новостей», пострадавший был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

В марте в московском районе Зюзино у мужчины сгорела прихожая в квартире из-за взорвавшегося моноколеса, которое он нашел на мусорке. 63-летний пострадавший мужчина по имени Владимир успел выбраться из окна и вызвать пожарных.

В марте в Нижнем Новгороде местный житель погиб в пожаре, вызванным возгоранием самоката в квартире. Самокат загорелся на подзарядке.

В сентябре 2022 года в Краснодаре электросамокат взорвался в лифте многоэтажного дома, когда владелец устройства направлялся в сервисный центр, чтобы сдать его на ремонт. Пострадавший получил около 60% поражения кожных покровов.