Найденное москвичом на помойке моноколесо взорвалось в его квартире

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В московском районе Зюзино у мужчины сгорела прихожая в квартире из-за взорвавшегося моноколеса, которое он нашел на помойке, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел ночью в квартире на первом этаже пятиэтажки. 63-летний пострадавший мужчина по имени Владимир успел выбраться из окна и вызвать пожарных.

Слава богу, сам не сгорел. Это же хуже пороха — литий. Там такой костер, вы чего. Там же как ракетное топливо, — пояснил Владимир.

Известно, что в пожаре сгорели документы мужчины.

В сентябре в Краснодаре мужчина получил около 60% поражения кожных покровов из-за того, что в лифте загорелся его электросамокат. В момент ЧП он спускался, чтобы отнести средство передвижения в ближайший сервисный центр.

Год назад в Новой Москве произошел похожий случай, но со смертельным исходом. В жилом доме на Нововатутинском проспекте взорвался электросамокат, который находился на подзарядке в одной из квартир. При пожаре погиб один человек и еще пять пострадали.