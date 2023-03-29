Мужчина погиб из-за возгорания электросамоката в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина умер от ожогов, полученных из-за загоревшегося электросамоката, сообщает следственное управление СК РФ по Нижнему Новгороду. Самокат загорелся на подзарядке в квартире мужчины на улице Надежды Сусловой.

По предварительным данным, ночью 26 марта в квартире дома по улице Надежды Сусловой произошло возгорание электросамоката, находящегося на подзарядке. Пострадавший в результате происшествия 35-летний мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, — говорится в сообщении.

В Омской области четырехмесячный ребенок получил ожоги плеча и бедра во время дневного сна. Оказалось, что кроватка младенца находилась рядом с батареей, в какой-то момент мальчик оказался слишком близко к радиатору. Ребенка госпитализировали, полиция начала проводить проверку.

21 марта в Тюмени два 14-летних подростка погибли при пожаре в бане. Отец одного из мальчиков вытащил их из горящего здания, получив сильные ожоги. Детей госпитализировали, однако спасти их не удалось. В региональном СК рассказали, что в настоящее время правоохранители устанавливают причины возгорания.