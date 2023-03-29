В Омской области младенец чуть не зажарился, пока спал В Омской области четырехмесячный ребенок получил ожоги от батареи во время сна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Омской области четырехмесячный ребенок получил ожоги плеча и бедра во время дневного сна, сообщает KP.RU. Оказалось, что кроватка младенца находилась рядом с батареей, поэтому мальчик смог слишком близко придвинуться к радиатору.

Ребенка госпитализировали, полиция проводит проверку. Следствию предстоит выяснить, где была мать мальчика во время происшествия.

Ранее в Омской области женщина насмерть забила трехмесячного ребенка на глазах у его отца. По данным следствия, она несколько раз ударила младенца головой об пол. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения, а причиной стала ревность. Суд приговорил ее к 15 годам лишения свободы.

Жительницу приморского края заподозрили в избиении своей полугодовалой дочери. Младенец попал в больницу с травмой плеча, однако женщина утверждает, что не била ребенка. По ее словам, девочка упала с кровати, когда она отлучилась приготовить ей смесь для кормления. Матери девочки 20 лет, она нигде не работает и имеет судимость. Помимо того, она наблюдается у психиатра и нарколога из-за проблем с алкоголем.