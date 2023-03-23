Два подростка погибли из-за пожара в бане в Тюмени

Фото: СУ СК России по Тюменской области Вконтакте

В Тюмени два 14-летних подростка погибли из-за пожара в бане, сообщает «МегаТюмень». Отец одного из мальчиков вытащил их из горящего здания, получив в процессе сильные ожоги. Детей госпитализировали, однако спасти их не удалось. В региональном СК уточнили, что правоохранители пытаются установить причины возгорания.

В настоящее время следователи осуществляют осмотр места произошедшей трагедии и устанавливают точные причины возгорания, — сообщили в ведомстве.

Трагедия случилась 21 марта около 19:00. В бане на улице Янтарной в Тюмени начался в пожар, при этом в момент возгорания там находились дети. По словам соседей, отец одного из подростков обнаружил их в горящем здании без сознания. Он попытался спасти их, после чего пострадавших госпитализировали в больницу. Несмотря на усилия врачей, они скончались.

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