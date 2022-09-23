Момент возгорания электросамоката в лифте в Краснодаре попал на видео

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Электросамокат

21 сентября в лифте краснодарской многоэтажки загорелся электросамокат. На тот момент в нем находился его хозяин, который собирался направить транспортное средство в ремонт. Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, как самокат внезапно вспыхнул, и огонь распространился на территории всего лифта.

Как сообщали позднее представители регионально отдела МВД, пострадавший получил около 60% поражения кожных покровов. В настоящее время он находится под пристальным наблюдением медиков в одной из больниц Краснодара.

Ранее электросамокат взорвался в однокомнатной квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили сотрудники правоохранительных органов, хозяйка поставила транспортное средство на зарядку, после чего произошла разгерметизация аккумулятора и дальнейшее возгорание. Ударной волной выбило окно. С небольшим ЧП жильцы дома справились своими силами. Осколок стекла попал в глаз случайной прохожей на улице. На место происшествия приехали медики и спасатели. Пострадавшей оказали первую помощь и отправили в больницу