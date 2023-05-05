Открытое горение на складах Екатеринбурга ликвидировано

Фото: Главное управление МЧС России по Свердловской области

Открытое горение на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге ликвидировано, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. К тушению привлекли 61 спасателя и 15 единиц техники, пожар охватил территорию на площади до четырех квадратных метров.

Тушение пламени осложнялось удаленностью водоисточников, высокой пожарной загрузкой зданий, а также ветреной погодой. На самых опасных участках борцы с огнем применяли пожарный щит и специальные теплоотражающие костюмы.

В 16.30 мск открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге площадь пожара на складах с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной возросла вдвое, до четырех тысяч квадратных метров. Пламя перекинулось на растительность. Огнеборцам удалось локализовалось возгорание в 16:07 по мск.

До этого Авиалесоохрана сообщила, что за 3 мая пожарные потушили 96 лесных очагов огня в 20 различных регионах России. По данным организации, общая площадь прохождения огня составила 11 044 га. По состоянию на 00:00 4 мая экстренные службы продолжали тушить 69 лесных пожаров в 12 субъектах РФ. Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте страны, режим ЧС введен в пяти, особый противопожарный режим — в 52 субъектах.