Оскорбивший ребенка в шапке с символом СВО вновь предстанет перед судом Суд отменил приговор екатеринбуржцу, оскорбившему на ребенка в шапке с Z

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинской области отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга и постановил вернуть на рассмотрение дело екатеринбуржца, который оскорбил 9-летнего мальчика в шапке с буквой Z, сообщает URA.RU. Мужчине ранее назначили штраф в размере 7000 рублей, после чего уголовное дело было прекращено.

Суд постановил отменить решение. Дело будет возвращено на рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга, — сказал корреспондент агентства

Вынесенный приговор вызвал бурную реакцию у депутатов Госдумы. Так, например, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру РФ из-за того, что судья вынесла мягкий приговор екатеринбуржцу.

Инцидент произошел весной 2023 года. В Сети распространилось видео, на котором мужчина обругал мальчика за то, что тот шел в шапке с буквой Z, являющейся символом СВО. Екатеринбуржцу были предъявлены обвинения по пп. "а", "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением либо угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической ненависти либо вражды).