Опубликованы кадры с места падения ракетных обломков в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Севастополе на месте падения ракетных обломков в районе Сухарной балки поднялся дым, сообщает Telegram-канал Readovka. Местные жители сообщили, что экстренные службы ликвидировали возгорание. Канал опубликовал кадр с места обстрела.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил граждан о возможной повторной ракетной атаке на город. Он призвал соблюдать необходимые меры безопасности.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что над Севастополем была сбита ракета комплекса «Нептун» или «Гарпун». Ее запуск осуществлялся с территории Одесской области. В Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

22 сентября Развожаев сообщил о ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Позднее Минобороны России подтвердило эту информацию. По данным ведомства, в результате удара один военнослужащий пропал без вести. Кроме того, повреждения получило историческое здание Черноморского флота. По данным Минобороны, силы ПВО сбили пять ракет ВСУ на подлете к Севастополю.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные отразили массовую атаку беспилотников ВСУ на объекты на территории РФ в ночь на 21 сентября. В общей сложности было сбито более 20 БПЛА.