Опубликовано видео нападения киллера на бизнесмена в Петербурге

Фото: СК РФ

Вооруженная атака на директора строительной компании СК «Монолит» Виктора Алиева попала на видео. Запись с уличных камер опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, как Алиев выходит из своего автомобиля, к нему подбегает мужчина в каске и стреляет на близком расстоянии из пистолета. Когда предприниматель падает, киллер продолжает стрелять.

Убийство произошло утром 5 июня, когда Алиев приехал на стройку в Приморском районе. Известно, что Алиеву разные знакомые задолжали порядка сотни миллионов рублей.

В тот день выстрелы услышал охранник, работавший на территории стройплощадки в Приморском районе. Он выбежал из бытовки и попытался задержать киллера, но тому удалось скрыться через проем в заграждении. Управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

Для поимки преступников в городе был объявлен план «Перехват». В итоге подозреваемых в причастности к убийству задержали на автомобиле Skoda Rapid у Троицкого моста. При задержании в машине находились мужчина и женщина. Их доставили в УМВД по Приморскому району.