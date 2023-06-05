Главу строительной фирмы в Петербурге убил киллер в оранжевой каске В Петербурге задержали подозреваемых в причастности к убийству бизнесмена на Глухарской улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

киллер в рабочей одежде и оранжевой каске застрелил в Санкт-Петербурге гендиректора строительной фирмы «Монолит» Виктора Алиева, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, убийство произошло рядом со стройплощадкой на Глухарской улице, куда 47-летний бизнесмен приехал на встречу. К нему подошел неизвестный и произвел не менее пяти выстрелов, в результате полученных ранений Алиев скончался на месте.

По информации SHOT, выстрелы услышал охранник, работавший на территории стройплощадки в Приморском районе. Он выбежал из бытовки и попытался задержать убийцу, но тому удалось скрыться через отверстие в заборе.

Управление Следственного комитета РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье об убийстве. По данным СК, тело бизнесмена с множественными огнестрельными ранениями нашли утром 5 июня.

Для поимки преступников в городе был объявлен план «Перехват». Вскоре подозреваемых в причастности к убийству задержали на автомобиле Skoda Rapid у Троицкого моста. В машине находились мужчина и женщина, которых доставили в УМВД по Приморскому району, сообщили в Telegram-канале Росгвардии Петербурга.

Ранее в Москве 23-летнего массажиста задержали по подозрению в убийстве 38-летнего айтишника, тело которого нашли в одной из квартир на улице Яблочкова. Поначалу предполагали, что смерть произошла в результате самоубийства, однако следователи установили, что все было лишь замаскировано под суицид.