Массажист задушил клиента в Москве и замаскировал убийство под суицид

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В Москве задержали 23-летнего массажиста по подозрению в убийстве 38-летнего программиста в одной из квартир столицы, сообщается в Telegram-канале СК. По данным следователей, он замаскировал убийство под суицид, однако силовики выявили ряд несоответствий и вышли на его след.

Тело мужчины было обнаружено 28 мая на улице Яблочкова. Причиной его смерти изначально называлось самоубийство, однако следователи нашли ряд несостыковок. Под подозрение попал 23-летний массажист.

Повреждение у потерпевшего на шее было сымитировано злоумышленником под самоубийство, чтобы скрыть свои преступные действия и в дальнейшем избежать уголовного наказания, — говорится в сообщении.

По информации источника РЕН ТВ, причиной убийства могли стать домогательства со стороны клиента. Программист обещал заплатить двойную цену за интимные услуги. Однако массажисту такое предложение не понравилось. По данным телеканала, массажист ударил программиста в голову, после чего связал и задушил. Сбить следствие с толку и заставить правоохранителей думать, что было совершено самоубийство, ему помогло высшее медицинское образование.

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