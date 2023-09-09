Около 30 воспитанников детсада подхватили кишечную инфекцию в Башкирии 29 воспитанников детсада подхватили кишечную инфекцию в башкирском Белорецке

Фото: t.me/rospotrebnadzor_02

29 воспитанников детского сада в башкирском Белорецке заразились кишечной инфекцией, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора в Telegram. Учреждение закрыли и опечатали, в нем проводится эпидемиологическое расследование. Предварительная причина заболевания — сальмонеллез.

Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез, — говорится в сообщении.

При этом источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в больнице находятся 19 детей, 10 отпустили домой.

Ранее из оздоровительного комплекса «Уральская березка», который расположен в Челябинске, госпитализировали 11 детей с признаками кишечной инфекции. Состояние воспитанников оценивалось как стабильное. Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о проведении проверки.

В июле на базе отдыха в Туапсинском районе после купания в Черном море отравились 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, а также их тренер, всех госпитализировали. Купание ранее было запрещено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в регионе. Роспотребнадзор выяснял все обстоятельства случившегося.