Из челябинского лагеря госпитализировали 11 детей с кишечной инфекцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из оздоровительного комплекса «Уральская березка», который расположен в Челябинске, госпитализировали 11 детей с признаками кишечной инфекции, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Состояние воспитанников оценивается как стабильное.

В медицинские учреждения Челябинска госпитализированы 11 детей с признаками воспалительного заболевания желудка и тонкой кишки, — сообщили в Минздраве.

Сейчас дети находятся под постоянным наблюдением врачей. Им назначено лечение в соответствии с предварительным диагнозом.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что проводится проверка и выясняются причины заболевания детей. Как только ведомству сообщили о случаях острой кишечной инфекции у пяти детей, отдыхавших в «Уральской березке», специалисты начали санитарно-противоэпидемические мероприятия.

В июле на базе отдыха в Туапсинском районе после купания в Черном море отравились 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, а также их тренер, всех госпитализировали. Купание ранее было запрещено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в регионе. В Роспотребнадзоре сообщили, что по факту массового отравления детей проводится проверка.