Власти Петербурга планируют закупить 310 машин скорой помощи

В Санкт-Петербурге 7 октября состоялось заседание городского правительства, в ходе которого был рассмотрен проект бюджета на 2021–2023 годы. Так, на мероприятии губернатор Александр Беглов проинформировал, что в 2021 году Петербург будет активно вкладывать деньги в медицину.
По его словам, на госпрограмму «Здравоохранение» выделено 122 млрд рублей. За три последующие года городские власти планируют закупить 310 машин скорой помощи на 1,7 млрд рублей.
Дополнительно в Петербурге будет увеличено финансирование госпрограммы «Образование» — в следующем году она получит 162 млрд рублей,
Ранее NEWS.ru писал, что с начала 2020 года в Санкт-Петербурге резко возросла смертность жителей с психическими расстройствами.
Так, с января по август прирост составил 447% по сравнению с 2019 годом. Если учитывать сентябрь, то прирост будет равняться 298,6%.
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