Власти Петербурга планируют закупить 310 машин скорой помощи

https://static.news.ru/photo/5e6222e8-08a8-11eb-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 7 октября состоялось заседание городского правительства, в ходе которого был рассмотрен проект бюджета на 2021–2023 годы. Так, на мероприятии губернатор Александр Беглов проинформировал, что в 2021 году Петербург будет активно вкладывать деньги в медицину.

По его словам, на госпрограмму «Здравоохранение» выделено 122 млрд рублей. За три последующие года городские власти планируют закупить 310 машин скорой помощи на 1,7 млрд рублей.

Дополнительно в Петербурге будет увеличено финансирование госпрограммы «Образование» — в следующем году она получит 162 млрд рублей, пишут «Невские новости».

Ранее NEWS.ru писал, что с начала 2020 года в Санкт-Петербурге резко возросла смертность жителей с психическими расстройствами.

Так, с января по август прирост составил 447% по сравнению с 2019 годом. Если учитывать сентябрь, то прирост будет равняться 298,6%.