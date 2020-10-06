Охотовед: найденный у дороги в Хабаровском крае тигр умер не от голода

https://static.news.ru/photo/36823660-07bc-11eb-8d21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Horst Jegen/http://imagebroker.com/Glonbal Look Press

Краснокнижный тигр, останки которого обнаружили возле лесной дороги в Хабаровском крае, не мог умереть от голода, так как был упитанным, сообщил начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды края Юрий Колпак.

По его словам, 5 октября под перевалом на лесовозной дороге около посёлка Сидима (неподалёку находится река Хор) нашли полуразложившуюся тушу амурского тигра. Останки хищника в 15 м от дороги увидели проезжающие мимо рыбаки. После на место прибыла оперативная группа краевого Минприроды и следственная группа ОВД. Согласно данным местных властей, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели животного, а также проводится экспертиза останков. Пользователи соцсетей предположили, что зверь мог умереть от голода.

Колпак отметил, что 5 октября присутствовал среди тех, кто забирал погибшего тигра, которому на вид было более 10 лет.

Труп уже наполовину разложился, лежал в тайге где-то неделю. У него отсутствуют три клыка, целый только один. И несмотря на это, тигр довольно упитанный. У него хвост толще моей руки. Что он умер от голода, сказать очень глупо, потому что в летний период у него помимо копытных хватает еды, — заявил охотовед.

Он пояснил, что у краснокнижных хищников хорошие условия обитания, а то, что они выходят в посёлки и охотятся на собак, — «так исторически сложилось». При этом специалист отметил, что проблема с естественной кормовой базой всё же есть, так как эти хищники питаются дикими кабанами, популяция которых сокращается.

Делать выводы, от чего умер этот тигр, рано, дождёмся экспертизы, — добавил Колпак.

По данным Минприроды края, последняя большая «перепись» тигров в регионе проводилась в 2015 году. Тогда насчитали около сотни животных, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что решается вопрос об аресте двух мужчин, подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика. По данным правоохранительных органов, охотники ранили его ночью, а вернувшись утром, обнаружили в лесу животное и застрелили его.