Офицера обвинили в поставке неисправной аппаратуры для борьбы с БПЛА Полковника Росгвардии обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с БПЛА в Крыму

Фото: Министерство обороны РФ

Начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова обвинили в поставке некачественной аппаратуры для борьбы с беспилотными летательными аппаратами возле Крымского моста, сообщило РИА Новости со ссылкой на следователя Главного военного следственного управления СК РФ Сергея Щербакова. Волкова обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий». Ущерб по делу составил более 395 млн рублей.

Поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов. По результатам аукциона был заключен госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей, было установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия, — заявил Щербаков.

Офицера Росгвардии доставили в суд для участия в слушаниях. Следствие просит его арестовать на два месяца.

Ранее Ленинский районный суд Кирова приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего главу администрации Илью Шульгина по делу о махинациях с дорожными камерами видеонаблюдения. Соучастник экс-мэра — бывший руководитель городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов — приговорен судом к полутора годам лишения свободы.