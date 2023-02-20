Женщина погибла при обстреле в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек погиб при обстреле в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. Он отметил, что женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Также ранения получил мужчина, его госпитализировали с травмой нижних конечностей.

Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди. Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи, — сказал Гладков.

19 февраля Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла 12-летняя девочка. По его сведениям, в момент атаки она находилась на улице.

17 февраля глава региона заявил, что жительница города Шебекино Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ и находилась в тяжелом состоянии. По его словам, повреждения получили линии электропередачи, на территории города частично отсутствовала электроэнергия.