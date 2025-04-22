Новая атака ВСУ? Что за взрывы во Владимирской области, эвакуация, жертвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощные взрывы прогремели во Владимирской области, близ границы с Подмосковьем. Что известно о жертвах и раненых, объявлена ли эвакуация?

Где начались взрывы во Владимирской области 22 апреля, что известно

Местные СМИ сообщили о «нескольких мощных взрывах» в Киржачском районе Владимирской области. Эту информацию подтвердили областные власти.

«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — объявил губернатор Александр Авдеев.

Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова заявила, что задействованы все силы оперативного реагирования после произошедшего взрыва.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Данных об атаке беспилотников ВСУ не поступало.

Telegram-канал «Владимирская область Новости» сообщил, что автодорога в Киржач со стороны Москвы перекрыта, при этом выехать из района можно. Последствия взрывов попали на видео.

Минобороны РФ не комментировало информацию о происшествии.

Что взорвалось, есть ли жертвы, где идет эвакуация

Официальные источники не сообщали о точном месте, где произошли взрывы во Владимирской области.

В Киржачском районе находятся военные склады. Сообщений о пострадавших не было.

Telegram-канал Baza пишет, что жителей семи населенных пунктов эвакуируют после взрывов в Киржачском районе. Эту информацию подтверждают местные каналы.

«По нашей информации, людей минимум на шести школьных автобусах перевезут в город Киржач. Там их разместят в ПВР в школах № 6 и 7», — сообщил Telegram-канал SHOT.

Читайте также:

Окружение ВСУ, уничтожение ДРГ: обстановка в зоне СВО утром 22 апреля

Ситуация в Белгородской области утром 22 апреля: заградотряды, пленные

Погода в майские праздники: прогноз для Москвы, Петербурга, регионов РФ