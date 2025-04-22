Мощные взрывы прогремели во Владимирской области, близ границы с Подмосковьем. Что известно о жертвах и раненых, объявлена ли эвакуация?
Где начались взрывы во Владимирской области 22 апреля, что известно
Местные СМИ сообщили о «нескольких мощных взрывах» в Киржачском районе Владимирской области. Эту информацию подтвердили областные власти.
«В Киржачском районе произошел взрыв. На месте работают ответственные службы. Более подробная информация будет сообщена позже», — объявил губернатор Александр Авдеев.
Глава Киржачского района Владимирской области Елена Карпова заявила, что задействованы все силы оперативного реагирования после произошедшего взрыва.
Данных об атаке беспилотников ВСУ не поступало.
Telegram-канал «Владимирская область Новости» сообщил, что автодорога в Киржач со стороны Москвы перекрыта, при этом выехать из района можно. Последствия взрывов попали на видео.
Минобороны РФ не комментировало информацию о происшествии.
Что взорвалось, есть ли жертвы, где идет эвакуация
Официальные источники не сообщали о точном месте, где произошли взрывы во Владимирской области.
В Киржачском районе находятся военные склады. Сообщений о пострадавших не было.
Telegram-канал Baza пишет, что жителей семи населенных пунктов эвакуируют после взрывов в Киржачском районе. Эту информацию подтверждают местные каналы.
«По нашей информации, людей минимум на шести школьных автобусах перевезут в город Киржач. Там их разместят в ПВР в школах № 6 и 7», — сообщил Telegram-канал SHOT.
Читайте также:
Окружение ВСУ, уничтожение ДРГ: обстановка в зоне СВО утром 22 апреля
Ситуация в Белгородской области утром 22 апреля: заградотряды, пленные
Погода в майские праздники: прогноз для Москвы, Петербурга, регионов РФ