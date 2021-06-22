«Немножко неправда»: на Урале опровергли выселение студентов из общежитий

Студентов Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) в Екатеринбурге из общежитий не выселяли. После завершения летней сессии их обяжут освободить жилые помещения для проведения там дезинфекции, но не исключено, что с сентября непривитых обучающихся могут перевести на дистанционный формат. Об этом NEWS.ru сообщил проректор по развитию имущественного комплекса вуза Антон Осовских.

Информацию о том, что не прошедших вакцинацию студентов УГЛТУ якобы будут выселять из общежитий, проректор вуза назвал «немножко неправдой».

У нас есть предписание Роспотребнадзора о проведении дезинфекции и соответствующих противоэпидемических мероприятий во всех наших общежитиях. Студенты должны будут на этот период общежития освободить, как и во всех вузах это происходит. Если студент привит, то после проведения дезинфекционных мероприятий летом ему будет предоставлено право проживания в общежитии. Если он не привит, то вернётся в общежитие только в сентябре, — прокомментировал Осовских.

Представитель вуза отметил, что сейчас идёт летняя сессия, а дезинфекционные мероприятия «перенесены на июль».

[Сейчас в общежитиях] все живут, у них идёт сессия, которая заканчивается 30 июня и [после этого] мы соответствующим образом начинаем исполнять предписание Роспотребнадзора, — проинформировал Антон Осовских.

При этом он не исключил, что студентов, не имеющих прививок против коронавируса, с нового учебного года переведут на дистанционное обучение. Соответствующее решение может принять Минобрнауки РФ.

Нас ориентируют на то, что этот вопрос прорабатывается. Это очень сложно организационно, когда часть студентов одной группы могут учиться в дистанционном режиме, а часть в реальном. Ориентирование идёт и со стороны местных властей, и со стороны Минобрнауки. А мы уважаемых студентов в свою очередь ориентируем таким образом, что необходимо пересечь 60-процентный порог вакцинации, чтобы все мы в новый учебный год были вместе, — добавил проректор.

Также он напомнил, что в июне несколько студентов УГЛТУ заболели COVID-19, после чего заразились и работники вуза, у некоторых преподавателей «дошло до очень тяжёлых последствий».

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях Свердловской области появилась информация, что с 1 июля студентам УГЛТУ, не имеющим прививки от COVID-19 или противопоказаний к прохождению вакцинации, проживание в общежитиях будет запрещено.

Как заявил 22 июня глава Минздрава Михаил Мурашко, студентам необходимо привиться от коронавируса до начала нового учебного года.