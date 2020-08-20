Названы регионы России со сложной ситуацией с COVID-19

https://static.news.ru/photo/13b148fa-e35f-11ea-b15e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы России с наиболее высоким индексом заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщил специалист, число регионов РФ, находящихся в «красной зоне», снизилось с 19 до 12.

На данным момент в сложной ситуации с распространением COVID-19 находятся Самарская, Кировская, Орловская, Кемеровская, Сахалинская, Мурманская, Курганская области, Крым, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, а также Алтайский край, сообщает РИА Новости.

Агаси Тавадян уточнил, что за июль 2020 года «красную зону покинули три региона: Оренбургская область, Севастополь и Коми. Кроме того, 11 регионов России попали в «зелёную зону»: Московская, Тверская, Брянская, Курская, Новгородская, Магаданская области, Тува, Адыгея, Карачаево-Черкесия, а также Приморский и Забайкальский края.

Помимо этого, более 30 регионов РФ, в том числе и Москва, вышли в «светло-зелёную» зону. Около 30 регионов находятся в «жёлтой зоне». В их числе Санкт-Петербург.

Как писал NEWS.ru ранее, оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса сообщил о гибели ещё 12 пациентов с COVID-19 в Москве. Общее число погибших достигло 4710 человек, по данным на 20 августа 2020 года.