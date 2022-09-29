Начальникам подольских предприятий выдали «пустые» повестки для военкоматов

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

В Сети появилось видео, на котором начальникам крупных предприятий города Подольска выдают «пустые» повестки без фамилий и имен, чтобы они самостоятельно определяли, данные кого из сотрудников передать военкоматам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». При этом в подольской администрации пояснили, что эта процедура является стандартной для таких ситуаций, ведь руководители лично отвечают за оповещение военнообязанных.

После встречи подойдите, заберите повестки на ваших сотрудников. Каких лиц мы хотели бы у себя видеть: мужского пола, категория А и Б, до 40 лет, служившие в армии. На этих граждан вы заполните повестки и пригласите их к нам, — говорит голос за кадром.

Ранее стало известно, что педагогов могут привлечь к работе по вручению повесток в рамках частичной мобилизации. Решение об этом имеет право принять глава муниципального образования.

До этого сообщалось, что в Москве откроют временные резервные пункты мобилизации в музеях и театрах — соответствующий документ выпустил столичный военный комиссариат. Резервные пункты сбора появятся в Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее, Театре Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.