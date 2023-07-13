Начальника угрозыска в Красноярске задержали за взятку от хозяина рынка Начальника угрозыска Красноярского края арестовали на 2 месяца по делу о взятках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Начальника уголовного розыска Красноярского края Андрея Иванова поместили под стражу до 9 сентября, сообщает издание «Проспект мира». Против него заведено уголовное дело по статье о взяточничестве. Кроме того, в деле фигурируют еще два человека, которые могут быть посредниками. Один из задержанных — бывший руководитель рынка «Южный». Его не брали под стражу. О деле против него сайт краевого управления СКР сообщал 11 июля.

По версии следствия, в 2022 году представитель рынка «Южный» обратилась к сотруднику службы безопасности рынка с предложением договориться с полицейскими об обеспечении урегулирования конфликтов между арендаторами складских помещений на территории рынка «Южный», расположенного по улице Шахтеров города Красноярска, за денежное вознаграждение, — сообщили в СКР.

Согласно договоренности, Иванов должен был получать по 100 тысяч рублей ежемесячно в качестве взятки. Сам он своей вины не признает. Уголовное разбирательство инициировано УФСБ по Красноярскому краю.

Ранее суд приговорил бывшего высокопоставленного сотрудник ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова к шести годам лишения свободы, хотя прокуратура запрашивала 12 лет. Он был признан виновным в получении взятки и в коррупционных схемах. Также его обязали выплатить штраф в размере 25 миллионов рублей. Леваков не признал свою вину.