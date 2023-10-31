МЧС: на заводе боеприпасов «Урал» в Соликамске произошел хлопок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хлопок произошел на АО «Соликамский завод Урал» в Пермском крае, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Пермскому краю. По предварительным данным, никто не пострадал. ЧП не отразилось на работе предприятия.

Предприятие работает сейчас в штатном режиме, на заводе произошел хлопок, а не взрыв, который никак не повлиял на работу. На момент хлопка в здании никто не находился. На территорию завода выезжало 36 человек и десять единиц техники. По нашим данным, пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.

По данным Telegram-канала «Большая Пермь», на заводе произошел взрыв. По сведениям очевидцев, был слышен «жуткий грохот», после этого в соседних домах выбило стекла. На опубликованных кадрах видны густые клубы дыма.

«Соликамский завод Урал» — один из крупнейших военно-промышленных заводов в Российской Федерации. Там производится минометный порох всех марок.

Ранее взрыв прогремел на Вазовском машиностроительном заводе в Болгарии. Там погиб один человек. Это предприятие — крупнейший производитель боеприпасов в стране. По данным полиции, на нем взорвался пресс во время работы со взрывчатыми веществами. Двум пострадавшим была оказана первая помощь.