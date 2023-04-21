На Урале кадет-семиклассник покончил с собой

Фото: Богдановичский Политехникум/vk.com

В городе Богдановиче Свердловской области ученик седьмого класса кадетской казачьей школы покончил с собой в своей комнате, передает издание E1.ru со ссылкой на директора Богдановичского политехникума Владимира Тришевского. По его словам сейчас в учреждении ведет работу некая комиссия. Тело мальчика обнаружила воспитательница.

Была такая ситуация. Работает комиссия, — заявил Тришевский.

Известно, что подросток воспитывался отцом-одиночкой, работающим в МЧС. За день до смерти подросток был дома, где ничто не выдавало в нем какого-либо подавленного состояния. По данным родителей одноклассников мальчика, ребенка травили за то, что десять лет назад у него умерла мама.

Родители воспитанников кадетской школы требуют принять меры, чтобы подобного не происходило в учреждении и отмечают, что в штате у организации имеется психолог.

Издание ЕАН отмечает со ссылкой на свой источник, что ребенок не оставил какой-либо предсмертной записки. Также источник отрицает, что мальчика как-либо травили из-за семейной истории.

В марте восьмиклассник из города Ирбита Свердловской области покончил с собой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Известно, что ребенок жил на две семьи: с отцом и с мамой и отчимом. В день трагедии он получил две неудовлетворительные оценки.