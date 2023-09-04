На поминках в Дагестане отравились 16 человек, в том числе двое детей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

После поминок в одном из дагестанких аулов 16 человек пожаловались на симптомы отравления, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По предварительной информации, люди заразились сальмонеллезом.

В селе Кахиб 31 августа женщина собрала родственников и близких, чтобы помянуть мужа. На следующий день некоторые гости обратились в больницу, еще несколько приехали к врачу спустя двое суток — их госпитализировали.

По предварительной информации, причиной отравления стала сальмонелла — ее нашли в куриных яйцах.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, которая возникает при контакте человека с источником заболевания или употреблении им сырых или непроваренных яиц, молочных и мясных продуктов.

Ранее 53 человека отравились шаурмой в кафе «Бистро-24» на севере Москвы. В числе пострадавших двое детей 9 и 13 лет. Госпитализированными оказались 42 человека, из них 10 отправили на амбулаторное лечение. По итогам обследований у 20 пострадавших медики диагностировали сальмонеллез.

До этого во Владимире был задержан 46-летний житель Московской области по подозрению в массовом отравлении людей шаурмой. Губернатор региона Александр Авдеев заявлял, что количество пострадавших достигло 107 человек. Из них около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез.