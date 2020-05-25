На московских АЗС начали расти цены на бензин

Средние розничные цены на бензин Аи-95, Аи-92 и дизельного топлива на московских автозаправочных станциях за прошедшую неделю выросли на 6 копеек. Аи-95 подорожал до 47,17 рублей за литр, Аи-92 — до 43,11 рублей за литр, дизтопливо — до 47,67 рублей за литр.
Как
Как писал NEWS.ru, столичные автозаправки за апрель 2020 года реализовали в среднем на 20% меньше топлива, чем в феврале, говорится в проведённом оператором фискальных данных «Платформа ОФД» исследовании. Больше всего спрос упал на бензин Аи-92 (в денежном выражении — на 24%), меньше всего — на дизельное топливо (на 15% в денежном выражении). При этом средний чек покупки дизельного топлива вырос на 17%. Средний чек по другим видам топлива в апреле снизился, особенно на газ, на 7%, на Аи-92 и Аи-95 — снизился меньше, на 1%, до 1035 рублей и 1364 рублей соответственно.
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