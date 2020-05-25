На московских АЗС начали расти цены на бензин

https://static.news.ru/photo/ffc32d62-9e7c-11ea-9f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средние розничные цены на бензин Аи-95, Аи-92 и дизельного топлива на московских автозаправочных станциях за прошедшую неделю выросли на 6 копеек. Аи-95 подорожал до 47,17 рублей за литр, Аи-92 — до 43,11 рублей за литр, дизтопливо — до 47,67 рублей за литр.

Как сообщает агентство RNS, цены на топливо на московских АЗС не повышались в течение девяти недель. При этом на некоторых автозаправках стоимость бензина и сейчас не изменилась. Так цена бензина Аи-95 на заправках ТНК по-прежнему составляет 46,66 рублей за литр, на АЗС «РН-Москва» — 46,7 рублей за литр, на АЗС Shell — 47,06 рублей за литр, на АЗС «Татнефти» — 46,92 рублей за литр, на заправках «Газпром нефти» — 46,78 рублей за литр, на АЗС «Лукойла» — 48,24 рублей за литр.

Как писал NEWS.ru, столичные автозаправки за апрель 2020 года реализовали в среднем на 20% меньше топлива, чем в феврале, говорится в проведённом оператором фискальных данных «Платформа ОФД» исследовании. Больше всего спрос упал на бензин Аи-92 (в денежном выражении — на 24%), меньше всего — на дизельное топливо (на 15% в денежном выражении). При этом средний чек покупки дизельного топлива вырос на 17%. Средний чек по другим видам топлива в апреле снизился, особенно на газ, на 7%, на Аи-92 и Аи-95 — снизился меньше, на 1%, до 1035 рублей и 1364 рублей соответственно.